Поиски пропавшего на Камчатке пятилетнего мальчика осложняют ливень и ветер

МОСКВА , 23 июня. / ТАСС /. Пропавшего пятилетнего мальчика вторые сутки ищут на Камчатке, поиски осложняются проливным дождем и ветром. Об этом сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону.

"На Камчатке в селе Карымай Усть-Большерецкого района продолжаются поиски пятилетнего мальчика, который пропал накануне днем. В поисках задействованы спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители Министерства обороны , добровольного поисково-спасательного отряда, волонтеры из числа местных жителей.

Как отмечают специалисты, поиски осложняются проливным дождем и ветром", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня ребенок вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до настоящего времени домой не возвращался. Последний раз местные жители видели ребенка около 14:00 местного времени в пятницу.