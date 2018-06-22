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Спасатели Бурятии эвакуировали туристку, сломавшую ногу в горах Тункинской долины
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Спасатели Бурятии эвакуировали туристку, сломавшую ногу в горах Тункинской долины 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) эвакуировали туристку из Иркутской области, повредившую ногу в горах Тункинского района. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"Инцидент произошел 21 июня вечером в 15 километрах от поселка Аршан. Мужчина и женщина приехали в Бурятию полюбоваться видами Тункинских гольцов. В местности Черная падь туристке 1985 года рождения на ногу упал камень. После сообщения о ЧП на место отправилась группа спасателей из шести человек поисково-спасательного отряда №2", — отметили в ведомстве.
По предварительному диагнозу, у пострадавшей перелом голени и лодыжки. При помощи носилок спасатели 7 км несли женщину с горного склона через лес. «Эвакуировали 8 часов через реку, по склону, затем вышли на тропу, в Аршане передали медикам», — приводит пресс-служба слова начальника поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС Алексея Кобелева. В пятницу женщину передали сотрудникам скорой помощи.
В ГУ МЧС по Бурятии отмечают всплеск происшествий с туристами на территории республики и соседней Иркутской области. «Туристы разных возрастов и уровня подготовки все чаще забывают о мерах своей безопасности», — отмечают в МЧС.
12 июня в горах в Бурятии жительница Иркутской области сорвалась при восхождении на пик Нефтяников. Для ее эвакуации был задействован вертолет Ми-8 МЧС. 10 июня на горной реке Китой, на границе Бурятии и Иркутской области, перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое погибли.
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