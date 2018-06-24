В Барнауле после урагана введен режим ЧС 

Режим ЧС введен в центральном районе Барнаула, который сильно пострадал в результате урагана, передает НСН.
Решение приняли местные власти.
Как пояснили в администрации города, центральный район принял на себя наибольший удар стихии. Мощный шторм, налетевший на города в субботу вечером, вырывал с корнем деревья, валил рекламные щиты, обрушил строительный кран. Без света остались больше 35 тысяч человек. Несколько поселков оказались без водоснабжения.
Над ликвидацией последствий шторма работают 11 бригад Горэлектросети. Ремонтники планируют к полудню 24 июня восстановить подачу электричества в большинстве обесточенных районов, пишут "Известия".