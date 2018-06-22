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Наводнения в Гане унесли жизни по меньшей мере 10 человек
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Наводнения в Гане унесли жизни по меньшей мере 10 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Акра, 22 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере десять человек в Гане стали жертвами наводнений, вызванных ливневыми дождями. Об этом сообщил официальный представитель Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Абу Рамадам.
Он заявил местным журналистам, что в результате наводнений, вызванных проливными дождями 18 июня, погибли по меньшей мере 10 человек. В столице Акре наводнение унесло жизнь женщины-врача, а в юго-восточной провинции Вольта погибли пожилая женщина и два ребенка.
18 июня на Гану обрушились ливневые дожди, повлекшие наводнения во многих районах. Акра серьезнее других пострадала от разгула стихии, многие здания оказались разрушены, некоторые жители были эвакуированы в безопасные места. —0—
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