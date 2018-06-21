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Пожар вспыхнул в частном секторе в Рязани
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Пожар вспыхнул в частном секторе в Рязани 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Огонь разгорелся в одном из домов в частном секторе в городе Рязани. Видео происшествия выложили очевидцы в социальную сеть «ВКонтакте».
Пожар вспыхнул в 13:22 на улице Весенняя, сообщили в управлении МЧС по региону.
Огонь повредил блок хозяйственных сараев, отметили в МЧС. В настоящий момент пострадавших нет. На месте происшествия работают пять пожарных автомобилей и 15 сотрудников Государственной противопожарной службы. Специалисты вскоре приступят к выяснению причин и обстоятельств произошедшего.
В московском отеле произошел пожар. Пристройка отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново стала очагом возгорания. Более 50 взрослых и 25 детей были эвакуированы. По факту проводится ведется проверка.
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