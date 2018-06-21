В Иркутской области произошла утечка токсичного вещества

Отмечается, что инцидент произошел 21 июня в промзоне города Усолье-Сибирское . По данным МЧС, угрозы для местных жителей и населенных пунктов не было.

"На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, утром 21 июня специалисты радиационной, химической и биологической защиты закончили работу по ликвидации последствий разлива.