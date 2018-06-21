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В Иркутской области произошла утечка токсичного вещества
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Ад на Кутузовском: четверо погибших

В Иркутской области произошла утечка токсичного вещества 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Иркутской области произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, что привело к разливу токсичного вещества, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Отмечается, что инцидент произошел 21 июня в промзоне города Усолье-Сибирское. По данным МЧС, угрозы для местных жителей и населенных пунктов не было.
"На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, утром 21 июня специалисты радиационной, химической и биологической защиты закончили работу по ликвидации последствий разлива.
Ранее МВД возбудило уголовное дело после массового отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.
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