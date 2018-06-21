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В Хабаровском крае произошло ЧП с туристами
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В Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Катамаран с шестью туристами перевернулся на реке Амгунь в Хабаровском крае, одна девушка погибла, сообщает региональный главк МЧС.
"Поступила информация о том, что группа из шести человек при сплаве на катамаране по реке Амгунь в десяти километрах выше от села Амгунь Солнечного района попала в залом, транспортное средство перевернулось. В результате происшествия пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало. Попытки ее вытащить из-под завалов оказались безуспешными", — говорится в сообщении.
Туристы позвонили спасателям. На место прибыл вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Туристы — жители города Амурск и поселка Эльбан — дожидались помощи на небольшом островке косы. Ночь они провели на отмели, разбив палатку и разведя костер. Группа была не зарегистрирована в МЧС. По словам туристов, они уже проходили этим маршрутом ранее и не предполагали, что уровень воды начнет быстро расти, а течение станет таким быстрым. Этому способствовали прошедшие сильные дожди, которые принес в начале недели циклон из Амурской области.
Спасатели десантировались с вертолета к месту залома. С помощью бензопилы они высвободили тело девушки из-под воды и подняли на поверхность. Туристов доставили в поселок Березовый и передали сотрудникам районного отдела полиции для проведения необходимых мероприятий.
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