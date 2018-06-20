Ставрополье предлагает создать межрегиональную службу оповещения о паводках

Как сообщалось, 17 июня в Невинномысске городские службы были приведены в режим повышенной готовности в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук из-за обильных дождей, выпавших в воскресенье в верховьях Кубани на территории Карачаево-Черкесии

"На Ставрополье [во время паводка] приходит высокая вода по руслам рек, которые берут начало на территориях других регионов, при этом своевременного оповещения о надвигающейся угрозе зачастую нет. Предлагаем создать единую диспетчерскую службу между регионами, чтобы получать точные данные о надвигающейся волне и принимать быстрые решения по защите людей и минимизации последствий возможного паводка", — процитировала Владимирова пресс— служба главы региона.

На Ставрополье осуществляется реализация плана противопаводковых мероприятий с общим объемом финансирования около 3 млрд рублей, из которых 2,7 млрд составляют федеральные средства.