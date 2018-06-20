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В ДНР за сутки ликвидировали около полусотни пожаров, погибло три человека
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В ДНР за сутки ликвидировали около полусотни пожаров, погибло три человека 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Сегодня в 02:37 по улице Бакинских Комиссаров в Донецке произошел пожар, в результате которого погибли три человека», — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Для ликвидации этого пожара привлекались десять человек личного состава и три единицы техники. Информация о погибших и причины пожара уточняются.
«Всего за сутки в ДНР ликвидировано 47 пожаров, из них 21 — это горение сухой растительности», — рассказали в МЧС.
Больше всего — девять пожаров — произошло в Донецке. В Макеевке было семь пожаров, Старобешево — три, Горловке — два, а в Харцызске, Шахтерске, Енакиева, Амвросиевке — по одному пожару. При пожаре в Шахтерске было два пострадавших.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украине заявили о повышенной пожарной опасности в стране. Как сообщил украинский Гидрометцентр, 20-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня в Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды. В эти дни температура воздуха поднимется выше климатической нормы для этого периода. В то же время дождей, которые могли бы исправить ситуацию не будет.
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