В ДНР за сутки ликвидировали около полусотни пожаров, погибло три человека

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей». «Сегодня в 02:37 по улице Бакинских Комиссаров в Донецке произошел пожар, в результате которого погибли три человека», — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Для ликвидации этого пожара привлекались десять человек личного состава и три единицы техники. Информация о погибших и причины пожара уточняются. «Всего за сутки в ДНР ликвидировано 47 пожаров, из них 21 — это горение сухой растительности», — рассказали в МЧС Больше всего — девять пожаров — произошло в Донецке. В Макеевке было семь пожаров, Старобешево — три, Горловке — два, а в Харцызске, Шахтерске, Енакиева, Амвросиевке — по одному пожару. При пожаре в Шахтерске было два пострадавших. Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украине заявили о повышенной пожарной опасности в стране. Как сообщил украинский Гидрометцентр, 20-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня в Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды. В эти дни температура воздуха поднимется выше климатической нормы для этого периода. В то же время дождей, которые могли бы исправить ситуацию не будет.