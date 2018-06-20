В Краснодарский край возвращаются дожди

Краснодар . 20 июня — Новая Кубань. В Краснодарском крае 20 июня в горных и предгорных районах прогнозируются дожди, грозы и град. Ветер восточного и северо-восточного направления, порывы могут усилиться до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°С, по юго-восточным предгорьям 11-16°С, днем 30-35°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье региона дожди ожидаются лишь в районе Большого Сочи . Температура воздуха ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

В Краснодаре 20 и 21 июня прогнозируется 34-градусная жара. Однако в конце рабочей недели и на выходных в краевой столицы возможен дождь.

В ближайшие два дня осадки ожидаются и на территории большинства районов Кубани.