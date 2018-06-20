Ещё
В Краснодарский край возвращаются дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодарский край возвращаются дожди 

Новая Кубань 34 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июня — Новая Кубань. В Краснодарском крае 20 июня в горных и предгорных районах прогнозируются дожди, грозы и град. Ветер восточного и северо-восточного направления, порывы могут усилиться до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°С, по юго-восточным предгорьям 11-16°С, днем 30-35°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье региона дожди ожидаются лишь в районе Большого Сочи. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
В Краснодаре 20 и 21 июня прогнозируется 34-градусная жара. Однако в конце рабочей недели и на выходных в краевой столицы возможен дождь.
В ближайшие два дня осадки ожидаются и на территории большинства районов Кубани.
Новая Кубань: последние новости
Число пострадавших во время землетрясения в Японии превысило 200 человек По факту возгорания в исправительной колонии строго режима под Краснодаром появилась официальная информация Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидают в Краснодарском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Калининград признали угрозой США94
Durex ответит за ложь о заразных россиянах45
Генерал США описал победителя Третьей мировой войны99
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю187
Донбасс предложили залить напалмом57
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
01:49
Депутат прискакал на заксобрание на коне
Политика Экономика
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
00:57
Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН
Политика США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение