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На крупнейший город Кот-д'Ивуара обрушились ливни, погибли по меньшей мере десять человек
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На крупнейший город Кот-д'Ивуара обрушились ливни, погибли по меньшей мере десять человек 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Абиджан, 20 июня /Синьхуа/ — 18-19 июня на Абиджан — крупнейший город Кот-д'Ивуара обрушились ливни, в результате погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщила во вторник противопожарная служба страны.
По ее данным, в ночь с 18 на 19 июня дожди привели к разрушению жилых домов в ряде трущобных районов города, жертвам стихии стали по меньшей мере 10 человек.
Часть домов на севере Абиджана оказалась затоплена, повреждены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. Правительство Кот-д'Ивуара направило спасательные бригады в пострадавшие районы и помогает местным жителям эвакуироваться.
По прогнозу метеорологов, в следующие 48 часов на южном побережье страны сохранится неблагоприятная погода. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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