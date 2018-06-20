На крупнейший город Кот-д'Ивуара обрушились ливни, погибли по меньшей мере десять человек

Абиджан , 20 июня / Синьхуа / — 18-19 июня на Абиджан — крупнейший город Кот-д'Ивуара обрушились ливни, в результате погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщила во вторник противопожарная служба страны.

По ее данным, в ночь с 18 на 19 июня дожди привели к разрушению жилых домов в ряде трущобных районов города, жертвам стихии стали по меньшей мере 10 человек.

Часть домов на севере Абиджана оказалась затоплена, повреждены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. Правительство Кот-д'Ивуара направило спасательные бригады в пострадавшие районы и помогает местным жителям эвакуироваться.

По прогнозу метеорологов, в следующие 48 часов на южном побережье страны сохранится неблагоприятная погода. —0—