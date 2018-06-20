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Японское судно терпит бедствие в Тихом океане
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СМИ: японское судно с 18 рыбаками на борту терпит бедствие в Тихом океане 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Японское рыболовецкое судно, на борту которого находятся 18 человек, терпит бедствие в Тихом океане к востоку от побережья Японии. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.
По его сведениям, судно, занимавшееся промыслом примерно в 850 км от японской префектуры Мияги, начало тонуть. Информации о состоянии рыбаков и причинах аварии не приводится.
К месту происшествия направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Японии. Отмечается, что в районе бедствия плохие погодные условия, что может помешать проведению поисково-спасательной операции.
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