Японское судно терпит бедствие в Тихом океане

СМИ: японское судно с 18 рыбаками на борту терпит бедствие в Тихом океане

Японское рыболовецкое судно, на борту которого находятся 18 человек, терпит бедствие в Тихом океане к востоку от побережья Японии . Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, судно, занимавшееся промыслом примерно в 850 км от японской префектуры Мияги, начало тонуть. Информации о состоянии рыбаков и причинах аварии не приводится.

К месту происшествия направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Японии. Отмечается, что в районе бедствия плохие погодные условия, что может помешать проведению поисково-спасательной операции.