Пожары в лесах на площади свыше 3,8 тыс. га потушили в регионах России за сутки

ХАБАРОВСК , 22 июня. / ТАСС /. Около 50 пожаров потушили в лесах регионов России за минувшие сутки. В настоящее время огнем охвачено почти 9,6 тыс. га леса, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21 июня в России лесопожарными силами ликвидировано 53 лесных пожара на площади 3 815 га. На 00:00 мск 22 июня на территории РФ действовало 66 лесных пожаров на площади 9 528 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

С огнем в лесах борются более 1,8 тыс. человек, задействовано 237 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 98 воздушных судов. В Якутии, Бурятии и Приамурье работают также около 170 парашютистов-десантников.

По данным за прошлые сутки, в труднодоступных и удаленных местностях в регионах России действовало 109 лесных пожаров на общей площади, превышающей 199 тыс. га. Самые сильные очаги — в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Эти пожары, как сообщает Авиалесоохрана, не угрожают поселениям и объектам экономики, затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред от этих возгораний. Пожары находятся под наблюдением.