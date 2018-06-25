Число природных пожаров в Якутии возросло до 43

Число природных пожаров в Якутии возросло с 40 до 43, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

«На территории Республики Саха (Якутия) зарегистрированы 43 природных пожаров на территории Абыйского, Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Момского, Нюрбинского, Томпонского, Эвено-Бытантайского районов», — говорится в сообщении.

По данным регионального департамента по лесным отношениям, площадь, пройденная огнем, составляет 1246 га.

С начала мая в 14 муниципалитетах Якутии установлен пожароопасный сезон. На территории нескольких районов введен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах действует в Нюрбинском и Мирнинском районах.