Ещё
Катар превратят в остров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катар превратят в остров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Саудовская Аравия начнет реализацию проекта по строительству канала Сельва, который превратит Катар в остров. Об этом сообщает Gulf News.
Отмечается, что в ближайшие дни завершится прием заявок на тендер. Проект предусматривает строительство канала длиной 60 километров, шириной 200 метров и глубиной 15−20 метров в 1 километре от границы с Катаром на территории Саудовской Аравии. Для участия в проекте обратились уже пять компаний, результаты огласят в течение 90 дней.
Советник саудовского короля Сууда аль-Кахтани поздравил граждан в Twitter с началом реализации великолепного проекта, «который превратит Катар в остров». Ранее он также заявлял, что Катар станет частью острова Сальва, где расположится военная база Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия я ряд арабских стран 5 июня 2017 года разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху в поддержке терроризма и сотрудничестве с Ираном.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на «отказ от Крыма»343
Умер Михаил Рожков32
«Она как Паниковский»: в «Интер РАО» нашли шпионку31
США выходят из совета ООН49
Украина достала «Газпром»364
Видео
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение