В Гидрометцентре считают, что радость мексиканских болельщиков не могла спровоцировать землетрясение

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что мексиканские СМИ преувеличили эффект от радости болельщиков сборной Мексики после победы над Германией (1:0) в матче группового турнира ЧМ-2018. Напомним, после этого матча в Мексике были зафиксированы подземные толчки, пресса посчитала, что это следствие реакции болельщиков, которые прыгали от радости.

— Конечно же, теоретически просто этого быть не может, — цитирует "Интерфакс" Вильфанда. — Землетрясение вызывается совершенно другими факторами, невозможно его спровоцировать.

Мне кажется, это красиво, мне очень понравилась история. Полностью солидарен с тем, что радость вызвала землетрясение. По-человечески это приятно, а с точки зрения физики — невозможно. Это действительно фантастика, когда мексиканцы обыграли Германию, радость обуяла болельщиков, но это можно сопоставить с чем угодно, и со сходом селя, который случайно совпал.

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