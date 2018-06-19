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В Гидрометцентре считают, что радость мексиканских болельщиков не могла спровоцировать землетрясение
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В Гидрометцентре считают, что радость мексиканских болельщиков не могла спровоцировать землетрясение 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что мексиканские СМИ преувеличили эффект от радости болельщиков сборной Мексики после победы над Германией (1:0) в матче группового турнира ЧМ-2018. Напомним, после этого матча в Мексике были зафиксированы подземные толчки, пресса посчитала, что это следствие реакции болельщиков, которые прыгали от радости.
— Конечно же, теоретически просто этого быть не может, — цитирует "Интерфакс" Вильфанда. — Землетрясение вызывается совершенно другими факторами, невозможно его спровоцировать.
Мне кажется, это красиво, мне очень понравилась история. Полностью солидарен с тем, что радость вызвала землетрясение. По-человечески это приятно, а с точки зрения физики — невозможно. Это действительно фантастика, когда мексиканцы обыграли Германию, радость обуяла болельщиков, но это можно сопоставить с чем угодно, и со сходом селя, который случайно совпал.
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