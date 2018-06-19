Чем землетрясение в Румынии в 1977 году напугало москвичей

Сейсмически неблагоприятным районом Москву назвать нельзя. Но время от времени в столице нашей страны происходят землетрясения различной мощности. Жителей мегаполиса, под которым прорыты многочисленные линии метрополитена, сильно беспокоит возможность катастрофы. Тем более что в марте 1977 года в Москве уже случилось ощутимое землетрясение.

Столицу регулярно трясет

Вообще, главный город России сталкивается с подобными ситуациями не так редко, как может показаться на первый взгляд. За всю историю нашей страны в столице произошло несколько землетрясений. Самое раннее из известных нам ЧП датировано 1 октября 1445 года.

Отечественный исследователь Николай Карамзин в своем многотомном труде «История государства Российского» описал, как тогда, в середине XV века, сотрясся весь город, но «движение было тихо и непродолжительно». Реакция горожан на это событие тоже оказалась различной, некоторые люди не обратили никакого внимания на подземные толчки небольшой мощности, а вот люди набожные сильно перепугались, ведь они решили, что вскоре произойдут другие катаклизмы, а там и до конца света недалеко.

В 1893 году геолог Иван Мушкетов составил «Каталог землетрясений Российской империи», где указал, что с 1445 по 1887 год в столице было зафиксировано четыре таких происшествия. [С-BLOCK]

Например, 14 октября 1802 года жители Москвы ощутили два подземных толчка с интервалом в 20 секунд. Обитатели многоэтажных домов заметили в своих квартирах качающиеся люстры, а также слегка сдвинувшуюся мебель. О сотрясении стен Спасской башни Кремля рассказывали и работники, находившиеся там в момент ЧП.

ХХ век тоже не остался в стороне. 10 ноября 1940 года до Москвы докатились отголоски мощного катаклизма, зародившегося в Карпатах, на территории Румынии . Тогда в эпицентре землетрясения мощностью 7,4 балла по шкале Рихтера, погибло около тысячи человек. Впрочем, столица нашей страны ощутила лишь 3-балльные толчки, в России обошлось без серьезных последствий.

Удивительно, но 28 декабря 1945 года сейсмические приборы зафиксировали в Москве отголоски землетрясения, произошедшего неподалеку от Антарктиды. Это сильнейшее за всю историю многолетних наблюдений ЧП даже сместило столичную почву на 0,114 мм.

А 24 мая 2013 года, совсем недавно по геологическим меркам, город почувствовал на себе колебания земной коры, произошедшие в Охотском море. Толчки мощностью 8,2 балла докатись до Москвы, заметно утратив свою силу: до 3-4 делений на шкале Рихтера. Но из-за резонансных явлений жители высотных домов заметили качающиеся люстры, колеблющиеся двери и окна, сдвинувшиеся со своих мест столы и стулья.

Мощность 7 баллов

Но самое ощутимое за последние шесть веков землетрясение произошло в Москве 4 марта 1977 года. Эпицентр данного катаклизма находился в районе небольшого горного массива Вранча, расположенного на территории Румынии. И хотя мощность подземных толчков, зафиксированных в столице, составила около 4 баллов, столичные высотки основательно тряхнуло. Так, на верхних этажах главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова магнитуда колебаний достигла почти 7 баллов по шкале Рихтера.

Жители Теплого Стана и некоторых других районов города поздним вечером (а землетрясение произошло около 22 часов 24 минут) выбегали в панике из своих домов, заметив качающиеся люстры, ходящие ходуном стены, самостоятельно открывающиеся дверцы шкафов, а также услышав дребезжание посуды. Тогда некоторые жилые дома и административные здания столицы серьезно пострадали: на стенах и потолках появились заметные трещины. К счастью, обошлось без человеческих жертв: никто из москвичей или гостей столицы не погиб и не был серьезно ранен.

Люди не понимали, что происходит. Звонили родственникам и друзьям, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Затем выяснилось, что отголоски Вранчанского землетрясения ощутили даже жители Минска Ленинграда . [С-BLOCK]

Как пояснил известный сейсмолог Александр Горшков , занимающий должность научного секретаря Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН , Москва расположена на тектонически стабильной Русской платформе. Поэтому ей не грозит, например, провалиться под землю, как пугают многие предсказатели.

Но поводов для опасений, все равно, достаточно. Например, хаотичная столичная застройка совсем не учитывает места пересечения небольших геологических разломов и трещин земной породы, которых достаточно на такой большой территории, как Москва.

ЧП в Румынии «аукается» у нас Карпаты — это сейсмически активная зона. Например, Румыния с конца XVIII века и до наших дней пережила 8 мощных катаклизмов, которые имели трагические последствия. Вышеупомянутое Вранчанское землетрясение произошло 4 марта 1977 года в 21 час 22 минуты по местному времени, оно унесло жизни 1 тысячи 578 человек, большинство из которых были жителями Бухареста . При этом десятки тысяч румын и их соседей-болгар были ранены, а их дома разрушились.

В эпицентре землетрясения мощность подземных толчков составила 9 баллов. Этот катаклизм сотряс весь Балканский полуостров, досталось и Москве. Вообще, в столице нашей страны в той или иной степени «аукаются» все подобные события, происходящие в Карпатах. А вот отголоски кавказских землетрясений, например, никогда не достигают первопрестольной, хотя их эпицентр располагается географически ближе. Интересно, почему так происходит?

Во-первых, румынские катаклизмы по своей природе являются глубокофокусными. Они зарождаются примерно на 100-150 км ниже уровня моря. Это уже даже не земная кора, а скорее, верхняя мантия нашей планеты. Толчки, идущие с такой глубины, неизбежно затрагивают большие территории. [С-BLOCK]

Во-вторых, сейсмические волны, возникающие в Карпатах, движутся преимущественно на северо-восток, при этом неизбежно достигая Москвы. Или, говоря языком геологов, в данном направлении вытянуты изосейты (линии интенсивности) румынских землетрясений.

И в-третьих, таковы особенности строения Восточно-Европейской платформы. Очевидно, пласты земной коры располагаются параллельно зафиксированным сейсмическим волнам.

И хотя ученые пытаются научиться прогнозировать землетрясения, современная наука пока не в силах точно предугадать место и мощность будущих толчков.