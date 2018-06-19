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На Алтае после урагана убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение
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На Алтае после урагана убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Последствия ночного урагана ликвидируют в Алтайском крае. В столице региона — Барнауле порывы ветра до 25-30 м/с повалили деревья, оторвали рекламные конструкции и нарушили электроснабжение, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
"Порывы были очень сильные, ломало ветки, есть упавшие деревья, оторванные рекламные конструкции, были порывы на электросетях — часть энергоснабжения уже восстановили. Одно дерево упало на автомобиль, однако глобальных разрушений не было", — сказали в ведомстве.
В Барнауле убирают поваленные деревья и ветки — одно из деревьев упало ночью на территории, прилегающей к школе № 59, в Ленинском и Железнодорожном районах поломало растения во дворах. Одно из деревьев упало на провода, оставив без электроснабжения два дома на Павловском тракте. Более серьезное повреждение произошло в Индустриальном районе на линии электропередачи в пяти пригородных поселках — энергоснабжение уже восстановили, пока без света остается поселок Лесной — к вечеру ремонт завершат.
Как сообщают в пресс-службе «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», нарушения из-за урагана были и на ЛЭП в Волчихинском, Шипуновском и Кулундинском районах. По данным компании, перебоев в энергоснабжении социально-значимых объектов не было — их сразу запитали по резервным схемам. К утру энергетики устранили 28 технологических нарушений — работа продолжается.
Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщений от населения о проблемах, связанных с ураганом, не поступало. В регионе с 18 по 22 июня передано штормовое предупреждение сразу по нескольким параметрам: высокая пожароопасность, аномальная жара выше плюс 30 градусов, сутки 19 и ночью 20 июня ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра до 27 м/с.
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