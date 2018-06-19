На Алтае после урагана убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение

БАРНАУЛ , 19 июня. / ТАСС /. Последствия ночного урагана ликвидируют в Алтайском крае . В столице региона — Барнауле порывы ветра до 25-30 м/с повалили деревья, оторвали рекламные конструкции и нарушили электроснабжение, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Порывы были очень сильные, ломало ветки, есть упавшие деревья, оторванные рекламные конструкции, были порывы на электросетях — часть энергоснабжения уже восстановили. Одно дерево упало на автомобиль, однако глобальных разрушений не было", — сказали в ведомстве.

В Барнауле убирают поваленные деревья и ветки — одно из деревьев упало ночью на территории, прилегающей к школе № 59, в Ленинском и Железнодорожном районах поломало растения во дворах. Одно из деревьев упало на провода, оставив без электроснабжения два дома на Павловском тракте. Более серьезное повреждение произошло в Индустриальном районе на линии электропередачи в пяти пригородных поселках — энергоснабжение уже восстановили, пока без света остается поселок Лесной — к вечеру ремонт завершат.

Как сообщают в пресс-службе «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», нарушения из-за урагана были и на ЛЭП в Волчихинском, Шипуновском и Кулундинском районах. По данным компании, перебоев в энергоснабжении социально-значимых объектов не было — их сразу запитали по резервным схемам. К утру энергетики устранили 28 технологических нарушений — работа продолжается.