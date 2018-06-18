Россияне предпочитают улетать в Сочи, Санкт-Петербург и Махачкалу 

Все больше людей предпочитает передвигаться при помощи самолетов. Пассажиропоток аэропорта Внуково за месяц составил почти 1,8 миллиона человек.
Пассажиропоток международного аэропорта Внуково составил 1 млн 770 тыс. пассажиров. Такие данные приводят сотрудники учреждения. Они предоставили данные статистики за прошлый месяц.
Отметим, что наибольшей популярностью пользовались перелеты в турецкие города, а также Баку, Тбилиси, Пафос, Милан, Будапешт, Минск, Ереван, Пхукет и Дубай.
Анализ перелетов проводился и в масштабах России. Наиболее популярными направлениями стали Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкала и Минеральные Воды.
По данным пресс-службы аэропорта Внуково, в мае было обработано более пяти тысяч тонн груза и почты. а это, почти на 10% больше, чем годом ранее.