Россияне предпочитают улетать в Сочи, Санкт-Петербург и Махачкалу

Все больше людей предпочитает передвигаться при помощи самолетов. Пассажиропоток аэропорта Внуково за месяц составил почти 1,8 миллиона человек.

Пассажиропоток международного аэропорта Внуково составил 1 млн 770 тыс. пассажиров. Такие данные приводят сотрудники учреждения. Они предоставили данные статистики за прошлый месяц.

Будапешт, Минск, Ереван, Пхукет и Дубай. Отметим, что наибольшей популярностью пользовались перелеты в турецкие города, а также Баку Тбилиси , Пафос, Милан

Санкт-Петербург, Анализ перелетов проводился и в масштабах России . Наиболее популярными направлениями стали Сочи Краснодар , Ростов-на-Дону, Махачкала и Минеральные Воды.

По данным пресс-службы аэропорта Внуково, в мае было обработано более пяти тысяч тонн груза и почты. а это, почти на 10% больше, чем годом ранее.