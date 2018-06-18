Самолёт Новосибирск — Петропавловск-Камчатский начал нарезать круги в небе

Петропавловск-Камчатский. Больше двух часов кружит в небе самолёт авиакомпании S7 , который должен был лететь из Новосибирска

«Обратил внимание, что рейс S7 3515 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский вылетел с задержкой в 40 минут и уже больше часа кружит недалеко от Новосибирска, видимо, вырабатывая топливо», — сообщил читатель НГС в переписке в WhatsApp.

На сайте flightradar24 видно, что самолёт кружит над Новосибирской и Томской областью

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 и новосибирского аэропорта Толмачёво , чтобы выяснить причину необычного поведения самолёта.