Больше двух часов кружит в небе самолёт авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский.
«Обратил внимание, что рейс S7 3515 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский вылетел с задержкой в 40 минут и уже больше часа кружит недалеко от Новосибирска, видимо, вырабатывая топливо», — сообщил читатель НГС в переписке в WhatsApp.
На сайте flightradar24 видно, что самолёт кружит над Новосибирской и Томской областью.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 и новосибирского аэропорта Толмачёво, чтобы выяснить причину необычного поведения самолёта.
Ранее самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, пытался совершить посадку в Анталье и только чудом избежал катастрофы. Авиакомпания объяснила причины произошедшего.