В аэропорту Калининграда совершил вынужденную посадку направлявшийся в Германию самолет 

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в немецкий Франкфурт, совершил в понедельник вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за недомогания ребенка на борту лайнера, сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского авиаузла Наталья Грицун.
"Самолет Аэрофлота, направлявшийся из московского Шереметьево в немецкий Франкфурт совершил в районе 16:20 (17:20 мск) вынужденную посадку в Калининграде, потому что в пути стало плохо одному из пассажиров — ребенку", — сказал собеседница агентства.
Грицун уточнила, что после приземлении самолета в Храброво ребенку была оказана первая помощь медработниками аэропорта. Они же вызвали бригаду скорой помощи из Калининграда, которая в настоящее время находится в аэропорту.
Когда самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту, собеседница агентства не уточнила. «Пока самолет находится в аэропорту Храброво», — добавила Грицун.