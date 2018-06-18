Игроки сборной Японии не выспались из-за сирены в гостинице Саранска 

В саранской гостинице, где расположились игроки сборной Японии, случайно сработала сигнализация. Об этом СМИ рассказал тренер команды Акира Нисино.
«Ночью случайно сработала сирена, причем в то же время, когда в Японии произошло землетрясение. Некоторые игроки из-за этого не выспались», — сказал Акира Нисино.
Выяснилось, что сигнал тревоги звучал около 15 минут. Кстати, в результате землетрясения погибли три человека.
Напомним, в Мордовию 19 июня на матч чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Колумбии приедет японская принцесса Хисако Такамадо.
Завтра, 19 июня, в Саранске сборная Японии сыграет с Колумбией. Игра состоится в 15:00. Кроме того, японцам предстоит встретиться с Сенегалом (24 июня, Екатеринбург) и Польшей (28 июня, Волгоград).
В Саранске пройдут еще три матча ЧМ-2018: Колумбия — Япония 19 июня, Иран — Португалия 25 июня и Панама — Тунис 28 июня.
Фото из архива «ФедералПресс»