Игроки сборной Японии не выспались из-за сирены в гостинице Саранска

В саранской гостинице, где расположились игроки сборной Японии , случайно сработала сигнализация. Об этом СМИ рассказал тренер команды Акира Нисино.

«Ночью случайно сработала сирена, причем в то же время, когда в Японии произошло землетрясение. Некоторые игроки из-за этого не выспались», — сказал Акира Нисино.

Выяснилось, что сигнал тревоги звучал около 15 минут. Кстати, в результате землетрясения погибли три человека.

Напомним, в Мордовию 19 июня на матч чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Колумбии приедет японская принцесса Хисако Такамадо.

Завтра, 19 июня, в Саранске сборная Японии сыграет с Колумбией. Игра состоится в 15:00. Кроме того, японцам предстоит встретиться с Сенегалом (24 июня, Екатеринбург ) и Польшей (28 июня, Волгоград ).