В Невинномысске отменили режим повышенной готовности к ЧС

"Соответствующее постановление подписал глава города Михаил Миненков . По информации управления по ЧС и ГО города, угроза подтопления в городе предотвращена. Официальных обращений и жалоб от жителей о подтоплениях домовладений в администрацию не поступало", — сообщает пресс-служба.

Городские службы были приведены в режим повышенной готовности 17 июня в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук из-за продолжительных дождей. Появилась угроза, что временная дамба на левом берегу Кубани будет размыта от моста по улице Линейная до плотины. Главной задачей было не допустить поток воды на улицу Лазурную, поэтому работы велись до позднего вечера.

"К утру ситуация полностью стабилизировалась. Сегодня в местах, где вода уже сошла, идет уборка веток и деревьев, которые нанесло бурным потоком", — сообщает пресс-служба.