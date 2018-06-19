Мексиканские болельщики спровоцировали землетрясение 

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики состоялся 17 июня на московском стадионе «Лужники». Фанаты следили за ним во всем мире, в том числе на родине каждой из команд.
По итогам матча сборная Германии проиграла со счетом 0:1; гол забил мексиканский игрок Ирвинг Лосано. В этот же момент приборы сети сейсмического наблюдения зарегистрировали в Мехико подземный толчок небольшой силы. В заключении экспертов говорится, что причиной землетрясения стали одновременные прыжки множества радующихся фанатов: только на площади Сокало (Zócalo, или Конституции) собралось не менее 75 000 человек, и еще десятки тысяч ожидали результатов на улицах по всему городу.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b
— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.
А затем в Мексике начались всенародные празднования.
[번외] D+134 Mexico Mexico city 06.17 멕시코 대 독일 1:0 멕시코경기를 멕시코시티에서 보다 한국만큼 아니 보다 더 열정적인 멕시코인들 승리를 축하하는 방식이 우리나라랑 비슷하다 멕시코 승리를 축하하며 번외로 올리다ㅋ #여행자그램 #세계여행 #세계일주 #배낭여행 #라미주니 #라미주니부부 #부부세계여행 #부부세계일주 #여행스타그램 #RAMIJUNY #worldtravel #travel #mexcio #멕시코 #축구 #축제 #축구승리 #soccer #fútbol #mexciocity #멕시코시티 #mexicowins #winner #worldcup2018
Публикация от 라미주니 (@znpowder) 17 Июн 2018 в 12:37 PDT Подобная сейсмическая реакция была зарегистрирована в Барселоне в прошлом году — после памятного гола Лионеля Месси.
Отмечая, что такие локальные землетрясения опасности не представляют, сейсмологи просят болельщиков не выражать эмоции с помощью прыжков. В группе риска, например, российский Санкт-Петербург: одновременные прыжки на мостах могут вызвать резонанс, что грозит разрушением конструкции.