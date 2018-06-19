Вильфанд дал научную оценку «землетрясению от прыжков» в Мексике

Радостные прыжки болельщиков сборной Мексики из-за победы над сборной Германии не могли вызвать землетрясения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конечно, теоретически, просто принципиально этого не может быть. Землетрясение вызывается совершенно другими факторами. Невозможно спровоцировать землетрясение. Мне кажется, это красиво, полностью согласен, что радость вызвала «землетрясение», но с точки зрения физики это невозможно», — сказал Вильфанд, передает РИА «Новости»

Отмечается, что ранее сеть мониторинга землетрясений SIMMSA сообщила о произошедшем в Мехико землетрясении искусственной природы. Специалисты предположили, что оно связано с массовыми прыжками во время гола сборной Мексики на ЧМ-2018.

Напомним, сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира по футболу 17 июня со счетом 1:0. Победа мексиканцев стала поводом для шуток среди соотечественников.