Главные события ночи с 17 на 18 июня 

В городе Тумуотер, расположенном в штате Вашингтон, произошел вооруженный инцидент. По предварительным сведениям, неизвестный ранил двух человек в магазине «Walmart». Причина стрельбы неизвестна, а человека, открывшего огонь, застрелили. В настоящий момент опасности нет.
На западе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 балла, с очагом в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В результате природного катаклизма нарушение транспортное сообщение, а также есть трудности с подачей электроэнергии.