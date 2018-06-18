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Главные события ночи с 17 на 18 июня
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Главные события ночи с 17 на 18 июня 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествие в США, землетрясение в Японии и экстренная посадка самолета в Барнауле.
В городе Тумуотер, расположенном в штате Вашингтон, произошел вооруженный инцидент. По предварительным сведениям, неизвестный ранил двух человек в магазине «Walmart». Причина стрельбы неизвестна, а человека, открывшего огонь, застрелили. В настоящий момент опасности нет.
На западе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 балла, с очагом в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В результате природного катаклизма нарушение транспортное сообщение, а также есть трудности с подачей электроэнергии.
Самолет «Superjet 100», который направлялся из Иркутска в Петербург, выполнил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Так, установлено, что среди пассажиров, находившихся на борту лайнера, никто не пострадал. Причина экстренной посадки выясняется.
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