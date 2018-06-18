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Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при сплаве по реке в Иркутской области
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Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при сплаве по реке в Иркутской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили затонувшую лодку на реке Китой в Иркутской области, а также тело третьего туриста, поиски которого продолжались в течение недели, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что на горной реке Китой перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали. Тела мужчины и женщины обнаружили родственники при поиске с вертолета.
"Накануне группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области, обследовав реку ниже по течению, обнаружили затонувшую на глубине полутора метров лодку «Пиранью»
Поиски 44-летнего мужчины продолжались несколько дней. Спасатели нашли его тело выше по течению, в 20 км от затонувшей лодки", — говорится в сообщении.
По мнению руководителя поисково-спасательных работ Андрея Кармаданова, «к происшествию привело нарушение правил безопасности при управлении судном. „Аэролодка была перегружена, и на сложном участке реки, с порогами и сильным течением, произошло ее опрокидывание. Все находящиеся в ней люди были без спасательных жилетов и практически не были готовы к преодолению этого сложного маршрута. Тургруппа не была зарегистрирована в спасательных формированиях Иркутской области, и район поисков изначально не был четко определен“, — процитировали в пресс-службе слова Кармаданова.
Специалисты отмечают, что реки Иркутской области Снежная, Китой, Ока, Иркут признаны опасными для сплавов — здесь ежегодно регистрируются происшествия с туристами. В прошлом году в этом же месте на реке Китой произошел подобный случай. Тогда из-за опрокидывания такой же аэролодки погибли два человека.
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