Объявлены стартовые составы сборных Германии и Мексики на ЧМ-2018 

Объявлены стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Тони Кроос, Сами Хедира, Месут Озил, Юлиан Дракслер, Томас Мюллер, Тимо Вернер.
Мексика: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Уго Айяла, Эктор Морено, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвин Лосано.
Ранее Хавбек сборной Испании поддержал Давида Де Хеа после матча с Португалией на ЧМ-2018.