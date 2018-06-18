Ещё
Российские специалисты помогут в расследовании крушения поезда в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские специалисты помогут в расследовании крушения поезда в Казахстане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. Российские специалисты привлечены к расследованию ЧП с пассажирским поездом в Казахстане, в результате которого погиб подросток, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по инвестициям и развитию республики.
Накануне в Жамбылской области на юге Казахстана сошли с рельс несколько вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами были госпитализированы. По данным комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, причиной ЧП могло стать искривление пути.
В сообщении министерства отмечается, что комиссия по расследованию случившегося в настоящее время осматривает техническое состояние инфраструктуры участка пути, будут проводиться инструментальные замеры подвижного состава.
"Комиссией был организован проезд грузового состава, который в момент схода пассажирского поезда следовал по соседнему пути. Эксперимент исключил вероятность касания поездами друг друга в момент следования по путям. Контакт грузового и пассажирского поезда произошел только после схода последнего с путей", — сообщили в министерстве, комментируя опубликованную ранее в соцсетях информацию, что поезд якобы столкнулся с грузовым составом.
По данным пресс-службы, «к расследованию подключены ведущие казахстанские и российские специалисты». «Они проведут научно-техническое исследование и моделирование поездной ситуации. Результаты работы экспертов будут учтены комиссией при установлении причин происшествия. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры», — проинформировали в министерстве, отметив, что сейчас «усилен контроль за обеспечением безопасности движения поездов на всех участках железной дороги».
В ремонтно-восстановительных работах на месте происшествия задействованы девять единиц техники и порядка 300 человек.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане. Съемка с места ЧП
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла трудовая угроза393
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма171
Кобзону стало хуже53
«Кто-то подставил Путина»97
Основатель московского банка умер в тюрьме36
Видео
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
00:39
Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»
Оружие Армия
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
03:17
Основатель московского банка умер в тюрьме
Происшествия
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение