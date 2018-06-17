В Японии произошло землетрясение

Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным метеорологического управления страны, очаг залегал на глубине 20 километров под поверхностью земли. Угроза цунами не объявлялась. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало. Атомные объекты Японии не пострадали.

На японском острове Хонсю в районе префектуры Гумма произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров под поверхностью земли. Угроза цунами не объявлялась. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

Атомные объекты страны не пострадали в результате землетрясения. В канцелярии премьер-министра Японии начал работать кризисный штаб.