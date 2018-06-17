В Мексике произошло новое землетрясение

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,3

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 57 км в 1 км от города Атлиака", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Тонга произошло емлетрясение магнитудой 5,6.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо.