В Мексике произошло новое землетрясение

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 57 км в 1 км от города Атлиака", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Тонга произошло емлетрясение магнитудой 5,6.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо.