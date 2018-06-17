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В Мексике произошло новое землетрясение
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,3 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Pixabay/Wikimedia Commons
Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 57 км в 1 км от города Атлиака", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Тонга произошло емлетрясение магнитудой 5,6.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо.
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