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Что общего между казанским органом и вулканом в Эквадоре?
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Что общего между казанским органом и вулканом в Эквадоре? 

Новости мира инноваций 1 час назад
Фото: Новости мира инноваций
Музыкальные знатоки попадают со стульев, но крупнейшим музыкальным инструментом на планете может оказаться расположенный в Эквадоре вулкан с глубоким цилиндрическим кратером.
Ученые намерены устроить вулкану прослушивание, но, стоит признать, не для услаждения слуха: звуки, которые он издает, могут помочь в мониторинге активности вулкана.
Кстати, в Казани нет вулкана, но есть замечательный орган, который установили в реконструированном Большом концертном зале в 1997 году. Считается, что аналогов этому инструменту в России нет.
Свежие записи инфразвучания вулкана Котопахи показали, что после серии извержений в 2015 году кратер вулкана изменился и теперь его звучание похоже на то, что издает металлическими трубами орган.
Это действительно самая крупная органная труба, которую вы  когда-либо
встречали, заявил вулканолог Джефф Джонсон из университета штата Айдахо в Бойсе.
Результаты любопытного исследования опубликованы в издании Geophysical Research Letters.
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