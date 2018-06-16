Что общего между казанским органом и вулканом в Эквадоре?

Музыкальные знатоки попадают со стульев, но крупнейшим музыкальным инструментом на планете может оказаться расположенный в Эквадоре вулкан с глубоким цилиндрическим кратером.

Ученые намерены устроить вулкану прослушивание, но, стоит признать, не для услаждения слуха: звуки, которые он издает, могут помочь в мониторинге активности вулкана.

Кстати, в Казани нет вулкана, но есть замечательный орган, который установили в реконструированном Большом концертном зале в 1997 году. Считается, что аналогов этому инструменту в России нет.

Свежие записи инфразвучания вулкана Котопахи показали, что после серии извержений в 2015 году кратер вулкана изменился и теперь его звучание похоже на то, что издает металлическими трубами орган.

Это действительно самая крупная органная труба, которую вы когда-либо

встречали, заявил вулканолог Джефф Джонсон из университета штата Айдахо в Бойсе.

Результаты любопытного исследования опубликованы в издании Geophysical Research Letters.