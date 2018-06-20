Марки можно приобрести в отделениях Почты России

На Ставрополье поступили в продажу почтовые марки к ЧМ-2018

России. Коллекционеры могут приобрести соответствующую продукцию в отделениях Почты

На марках изображены стилизованные футбольные мячи с видами стадионов и достопримечательностями городов-организаторов, а также символика ЧМ-2018.

Размер каждого изделия — 42,4 на 49 миллиметров, номинал — 100 рублей, тираж — 530 тысяч экземпляров. Также в отделениях продаются отдельные серии марок, посвящённые командам-участницам.

Этим нововведения не ограничились: специально к ЧМ-2018 изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для городов-организаторов. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретёт дополнительную ценность для коллекционеров.

Источник: pobeda26.ru