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Марки можно приобрести в отделениях Почты России
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Марки можно приобрести в отделениях Почты России 

Собака 20 июня 2018
Фото: Собака
На Ставрополье поступили в продажу почтовые марки к ЧМ-2018
Коллекционеры могут приобрести соответствующую продукцию в отделениях Почты России.
На марках изображены стилизованные футбольные мячи с видами стадионов и достопримечательностями городов-организаторов, а также символика ЧМ-2018.
Размер каждого изделия — 42,4 на 49 миллиметров, номинал — 100 рублей, тираж — 530 тысяч экземпляров. Также в отделениях продаются отдельные серии марок, посвящённые командам-участницам.
Этим нововведения не ограничились: специально к ЧМ-2018 изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для городов-организаторов. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретёт дополнительную ценность для коллекционеров.
Источник: pobeda26.ru
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