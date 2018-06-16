Тайны страшной трагедии: на блошином рынке найдена пленка о землетрясении 1906 года в Сан-Франциско 

В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3000 человек, 80% зданий в Сан-Франциско было разрушено.
На блошином рынке найдена редкая пленка на которой показан опустошенный Сан-Франциско после землетрясения 1906 года. Продолжительность видео составляет девять минут.
Фильм был снят через две недели после разгула стихии. Пленку купил кинорежиссер Джейсон Райт, он заявил, что возможно кинофильм может содержать некие тайны последствий той страшной трагедии. Об этом сообщает Daily Mail.
На кадрах фильма показаны разрушенные улицы, заваленные обломками разрушенных сооружений. В частности, на видео попало здание мэрии с разрушенным куполом.
Землетрясение в Сан-Франциско произошло 18 апреля 1906 года в 05.12 по местному времени. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3000 человек, 225 000-300 000 осталось без крова, 80% зданий в Сан-Франциско было разрушено.