Тайны страшной трагедии: на блошином рынке найдена пленка о землетрясении 1906 года в Сан-Франциско

В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3000 человек, 80% зданий в Сан-Франциско было разрушено.

На блошином рынке найдена редкая пленка на которой показан опустошенный Сан-Франциско после землетрясения 1906 года. Продолжительность видео составляет девять минут.

Фильм был снят через две недели после разгула стихии. Пленку купил кинорежиссер Джейсон Райт , он заявил, что возможно кинофильм может содержать некие тайны последствий той страшной трагедии. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах фильма показаны разрушенные улицы, заваленные обломками разрушенных сооружений. В частности, на видео попало здание мэрии с разрушенным куполом.

Землетрясение в Сан-Франциско произошло 18 апреля 1906 года в 05.12 по местному времени. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3000 человек, 225 000-300 000 осталось без крова, 80% зданий в Сан-Франциско было разрушено.