Опубликовано видео «разбушевавшегося» вулкана в Японии

Очевидцы размещают с сети видеозаписи, запечатлевшие выброс пепла, произошедший в субботу, 16 июня, на острове Кюсю в юго-западной части Японии

В результате активности вулкана Сакурадзима, чья высота составляет немногим более 1,1 километра, образовался почти пятикилометровый столб пепла, накрывший близлежащие населенные пункты.

"Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 07.20 (01.20 мск). В районе жерла на западной стороне вулкана наблюдается сход пирокластического потока. Также были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 — 1 тысячи метров от кратера. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом", — сообщает РИА Новости, со ссылкой на местное метеорологическое управление.

В настоящее время в районе объявлен третий уровень опасности из пяти.