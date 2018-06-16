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Опубликовано видео «разбушевавшегося» вулкана в Японии
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Опубликовано видео «разбушевавшегося» вулкана в Японии 

Вести.Ru 9 часов назад
Очевидцы размещают с сети видеозаписи, запечатлевшие выброс пепла, произошедший в субботу, 16 июня, на острове Кюсю в юго-западной части Японии.
В результате активности вулкана Сакурадзима, чья высота составляет немногим более 1,1 километра, образовался почти пятикилометровый столб пепла, накрывший близлежащие населенные пункты.
"Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 07.20 (01.20 мск). В районе жерла на западной стороне вулкана наблюдается сход пирокластического потока. Также были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 — 1 тысячи метров от кратера. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом", — сообщает РИА Новости, со ссылкой на местное метеорологическое управление.
В настоящее время в районе объявлен третий уровень опасности из пяти.
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