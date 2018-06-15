В заброшенном детском доме в Чите произошел пожар

В пятницу, 15 июня, в вечернее время в одном из корпусов заброшенного Черновского центра помощи детям, расположенного в столице Забайкальского края , произошел пожар. Ранее стало известно, что нынешним летом детский дом освободит здание для центра реабилитации детей «Надежда». Здание не эксплуатировалось и на момент происшествия, там никого не было. На данный момент огнеборцам уже удалось локализовать возгорание, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-секретаря краевого управления МЧС

Напомним, в мае этого года в иркутском детском доме произошел резонансный случай — погиб 16-летний воспитанник. По предварительной информации, подросток имел тяжелые врожденные заболевания. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Фото: mchs.gov.ru.