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В заброшенном детском доме в Чите произошел пожар
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В заброшенном детском доме в Чите произошел пожар 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 15 июня, в вечернее время в одном из корпусов заброшенного Черновского центра помощи детям, расположенного в столице Забайкальского края, произошел пожар. Ранее стало известно, что нынешним летом детский дом освободит здание для центра реабилитации детей «Надежда». Здание не эксплуатировалось и на момент происшествия, там никого не было. На данный момент огнеборцам уже удалось локализовать возгорание, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-секретаря краевого управления МЧС.
Напомним, в мае этого года в иркутском детском доме произошел резонансный случай — погиб 16-летний воспитанник. По предварительной информации, подросток имел тяжелые врожденные заболевания. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Фото: mchs.gov.ru.
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