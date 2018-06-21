На западе Москвы загорелись четыре машины такси

На открытой парковке на западе Москвы произошло возгорание четырех автомобилей такси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожар четырех машин такси, стоящих на открытой парковке, произошел вблизи дома 27 по улице Киевская", — сказал источник.

Он отметил, что площадь пожара составила 20 кв. м. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один автомобиль загорелся, погибли два человека, еще двое получили ранения.

Также ранее в Москве произошло столкновение рейсового автобуса и внедорожника, в результате которого пострадали семь человек.