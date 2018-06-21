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На западе Москвы загорелись четыре машины такси
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На западе Москвы загорелись четыре машины такси 

Газета.Ru 1 час назад
На открытой парковке на западе Москвы произошло возгорание четырех автомобилей такси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
"Пожар четырех машин такси, стоящих на открытой парковке, произошел вблизи дома 27 по улице Киевская", — сказал источник.
Он отметил, что площадь пожара составила 20 кв. м. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один автомобиль загорелся, погибли два человека, еще двое получили ранения.
Также ранее в Москве произошло столкновение рейсового автобуса и внедорожника, в результате которого пострадали семь человек.
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