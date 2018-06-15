Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась до 14,5 тыс. га

МОСКВА , 15 июня. / ТАСС /. Площадь действующих лесных пожаров в России за сутки сократилась с 15,9 до 14,5 тыс. га. Это следует из данных, опубликованных в пятницу на сайте федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 15 июня на территории Российской Федерации действовало 52 лесных пожара на площади 14 507 га, по которым проводились работы по активному тушению ", — говорится в сообщении.

Утром 14 июня в России действовал 71 лесной пожар на площади порядка 15,9 тыс. га. За минувшие сутки лесопожарные силы ликвидировали 59 лесных пожаров на площади 396 га.

Самые сильные возгорания, по данным на утро пятницы, отмечаются в лесах Красноярского края : там действует 23 очага на общей площади более 8 тыс. га. Порядка 5,7 тыс. га леса горит в Якутии , 185 га — в Иркутской области . Очаги возгорания тушат еще в семи субъектах федерации.

Всего в тушении задействовано более 1,65 тыс. человек, 268 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 76 воздушных судов.