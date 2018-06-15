Ещё
Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась до 14,5 тыс. га
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась до 14,5 тыс. га 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Площадь действующих лесных пожаров в России за сутки сократилась с 15,9 до 14,5 тыс. га. Это следует из данных, опубликованных в пятницу на сайте федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск 15 июня на территории Российской Федерации действовало 52 лесных пожара на площади 14 507 га, по которым проводились работы по активному тушению ", — говорится в сообщении.
Утром 14 июня в России действовал 71 лесной пожар на площади порядка 15,9 тыс. га. За минувшие сутки лесопожарные силы ликвидировали 59 лесных пожаров на площади 396 га.
Самые сильные возгорания, по данным на утро пятницы, отмечаются в лесах Красноярского края: там действует 23 очага на общей площади более 8 тыс. га. Порядка 5,7 тыс. га леса горит в Якутии, 185 га — в Иркутской области. Очаги возгорания тушат еще в семи субъектах федерации.
Всего в тушении задействовано более 1,65 тыс. человек, 268 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 76 воздушных судов.
ТАСС: последние новости
Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта Нальчик Спасатели направились в район Якутии, где пропали четыре рыбака Более 5 тыс. га тайги горит в труднодоступных районах Иркутской области и Забайкалья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме557
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца33
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»29
Российский госдолг больше никому не нужен15
Раскрыт размер наследства Говорухина52
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение