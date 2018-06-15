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Пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту
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Пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту 

Газета.Ru 1 час назад
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании WestJet совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTV.
Уточняется, что самолет направлялся в Ванкувер.
В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира.
Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.
Сообщается, что пассажиров начало тошнить от «ужасного запаха» мужчины, некоторые упали в обморок.
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