Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе на северо-западе Москвы

Пожар локализован в 19:23.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар, который произошел в одном из московских кафе. Сообщается, что 14 июня случился пожар по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом №12, корпус №1.

— В 20:14 пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, — говорится на официальном сайте экстренного ведомства. До того, как на место происшествия прибытия спасатели, люди самостоятельно покинули здание, где произошел пожар.

Уточняется, что сотрудники МЧС в районе, где был пожар, вредных примесей в воздухе не выявили.