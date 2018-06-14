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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе на северо-западе Москвы
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе на северо-западе Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пожар локализован в 19:23.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар, который произошел в одном из московских кафе. Сообщается, что 14 июня случился пожар по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом №12, корпус №1.
— В 20:14 пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, — говорится на официальном сайте экстренного ведомства. До того, как на место происшествия прибытия спасатели, люди самостоятельно покинули здание, где произошел пожар.
Уточняется, что сотрудники МЧС в районе, где был пожар, вредных примесей в воздухе не выявили.
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