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На улице Избышева из-за неосторожного тюменца чуть не сгорели три балкона
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На улице Избышева из-за неосторожного тюменца чуть не сгорели три балкона 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня днем, 14 июня, в Тюмени на улице Избышева произошел пожар. Возгорание началось на балконе одной из квартир шестого дома. Очевидцы сообщили, что из-за огня пострадали лоджии трех хозяев на разных этажах.
Информацию о произошедшем подтвердили и в МЧС.
— Сообщение поступило к нам в 10:49. На месте уже через восемь минут работали пожарные. Пламя к прибытию спасателей успело повредить имущество тюменца на площади три квадратных метра. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Также удалось спасти и соседние квартиры. Обстоятельства случившегося еще выясняются, но по предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — прокомментировали в МЧС.
Днем ранее под Тюменью произошел более серьезный пожар в СТН «Русское поле». Здесь при разборах сгоревшего дома нашли тела двух мужчин. Сейчас выяснением обстоятельств этой трагедии занимаются следователи.
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