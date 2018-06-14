На улице Избышева из-за неосторожного тюменца чуть не сгорели три балкона

Сегодня днем, 14 июня, в Тюмени на улице Избышева произошел пожар. Возгорание началось на балконе одной из квартир шестого дома. Очевидцы сообщили, что из-за огня пострадали лоджии трех хозяев на разных этажах.

Информацию о произошедшем подтвердили и в МЧС

— Сообщение поступило к нам в 10:49. На месте уже через восемь минут работали пожарные. Пламя к прибытию спасателей успело повредить имущество тюменца на площади три квадратных метра. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Также удалось спасти и соседние квартиры. Обстоятельства случившегося еще выясняются, но по предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — прокомментировали в МЧС.

Днем ранее под Тюменью произошел более серьезный пожар в СТН «Русское поле». Здесь при разборах сгоревшего дома нашли тела двух мужчин. Сейчас выяснением обстоятельств этой трагедии занимаются следователи.