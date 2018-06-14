Один человек погиб при взрыве баллона на асфальтобетонном заводе под Тверью

МОСКВА , 14 июня. / ТАСС /. Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона на асфальтобетонном заводе в Калининском районе Тверской области . Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах региона.

"Сегодня утром на производстве асфальтобетона произошло ЧП. Один человек погиб", — сказал источник.

Информацию о происшествии на производстве подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Калининского района Тверской области.

"Произошел хлопок кислородного баллона без последующих возгораний и разрушений", — сказали в службе.