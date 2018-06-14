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Один человек погиб при взрыве баллона на асфальтобетонном заводе под Тверью
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Один человек погиб при взрыве баллона на асфальтобетонном заводе под Тверью 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона на асфальтобетонном заводе в Калининском районе Тверской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах региона.
"Сегодня утром на производстве асфальтобетона произошло ЧП. Один человек погиб", — сказал источник.
Информацию о происшествии на производстве подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Калининского района Тверской области.
"Произошел хлопок кислородного баллона без последующих возгораний и разрушений", — сказали в службе.
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