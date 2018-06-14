На пожаре в ДНТ «Русское поле» погибли два человека

Во вчерашнем пожаре в дачном поселке «Русское поле», где загорелись два дома, погибли двое мужчин. Их тела нашли в одном из сгоревших домов. Пожар произошел накануне днем, 13 мая. Дом площадью порядка 65 квадратов сгорел почти полностью.

— В сгоревшем доме обнаружены тела двух мужчин. Их личности сейчас устанавливаются, назначен ряд экспертиз. Сейчас проводится проверка по факту пожара, — рассказала Анастасия Лепехина , старший помощник регионального управления СКР по Тюменской области . — По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

По словам оевидцев, в огне погибли их соседи — мужчины 40 и 32-х лет.