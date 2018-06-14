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В Оренбуржье с начала июня произошло 62 пожара, погибли трое граждан
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В Оренбуржье с начала июня произошло 62 пожара, погибли трое граждан 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области с 1 по 12 июня произошло 62 пожара, во время которых погибли 3 человека и еще 6 граждан пострадали.
Как сообщает ГУ МЧС региона, чаще всего причинами возгораний становятся: поджоги, нарушение правил использования электрооборудования и печей, неосторожность при курении.
Из-за неосторожного обращения с огнем 3 июня на улице Самолетной в Оренбурге погиб неизвестный, его личность продолжает устанавливаться. В этот же день на улице Ипподромной детская шалость стала причиной получения сильных ожогов трехлетним ребенком (мальчик позже скончался в больнице) и 38-летнеей женщиной. 6 июня в селе Таллы Грачевского района при пожаре в частном доме из-за неосторожного обращения с огнем погибли две женщины.
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