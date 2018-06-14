В Оренбуржье с начала июня произошло 62 пожара, погибли трое граждан 

В Оренбургской области с 1 по 12 июня произошло 62 пожара, во время которых погибли 3 человека и еще 6 граждан пострадали.
Как сообщает ГУ МЧС региона, чаще всего причинами возгораний становятся: поджоги, нарушение правил использования электрооборудования и печей, неосторожность при курении.
Из-за неосторожного обращения с огнем 3 июня на улице Самолетной в Оренбурге погиб неизвестный, его личность продолжает устанавливаться. В этот же день на улице Ипподромной детская шалость стала причиной получения сильных ожогов трехлетним ребенком (мальчик позже скончался в больнице) и 38-летнеей женщиной. 6 июня в селе Таллы Грачевского района при пожаре в частном доме из-за неосторожного обращения с огнем погибли две женщины.