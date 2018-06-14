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Вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение на Северном острове Новой Зеландии
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Вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение на Северном острове Новой Зеландии 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Веллингтон, 14 июня /Синьхуа/ — В четверг утром вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение в центральной части Северного острова Новой Зеландии. Об этом сообщили официальные источники.
Управление гражданской авиации заявило, что вертолет разбился около 09:00 по местному времени примерно в 35 км к северо-востоку от Вайоуру. Пять человек, находившиеся на борту, были доставлены в больницу спасательными вертолетами.
Комиссия по расследованию транспортных происшествий ведет расследование инцидента. Состояние спасенных остается неизвестным. —0—
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