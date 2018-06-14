Вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение на Северном острове Новой Зеландии

Веллингтон, 14 июня / Синьхуа / — В четверг утром вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение в центральной части Северного острова Новой Зеландии . Об этом сообщили официальные источники.

Управление гражданской авиации заявило, что вертолет разбился около 09:00 по местному времени примерно в 35 км к северо-востоку от Вайоуру. Пять человек, находившиеся на борту, были доставлены в больницу спасательными вертолетами.

Комиссия по расследованию транспортных происшествий ведет расследование инцидента. Состояние спасенных остается неизвестным. —0—