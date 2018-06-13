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В Кудымкаре из горящего барачного дома пожарные спасли 16 человек
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В Кудымкаре из горящего барачного дома пожарные спасли 16 человек 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
За выходные дни в Пермском крае зарегистрирован 31 пожар. Для оказания помощи оперативным службам пожарно-спасательные подразделения 34 раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Природных пожаров, происшествий на воде не зарегистрировано. По данным Пермской краевой службы спасения в Прикамье на водных маршрутах зарегистрировано 11 туристических групп (более двухсот человек).
9 июня в 13.41 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме барачного типа в г. Кудымкар. Площадь пожара составила 3 кв.метра. Звеньями газодымозащитной службы прибывших пожарных подразделений были спасены 15 человек, еще одну женщину вывел из квартиры, где произошел пожар, доброволец. Часть жильцов покинули задымленные помещения до прибытия пожарной охраны. В ликвидации пожара принимали участие 5 единиц техники, 12 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
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