На Камчатке обнаружены тонны погибшей рыбы

Экологи бьют тревогу: на Камчатке в заливе Пильтун произошла массовая гибель сельди. Об этом рассказали в общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

Активисты отметили, что в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров. По подсчетам экологов это примерно 93 тонны рыбы.

При этом погибшая рыба — это сельдь, других видов не было обнаружено. Для экспертизы некоторые части погибшей рыбы были отправлены на анализ в Москву , пишет «Рамблер-новости».