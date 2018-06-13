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На Камчатке обнаружены тонны погибшей рыбы
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На Камчатке обнаружены тонны погибшей рыбы 

Свободная пресса 1 час назад
Экологи бьют тревогу: на Камчатке в заливе Пильтун произошла массовая гибель сельди. Об этом рассказали в общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».
Активисты отметили, что в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров. По подсчетам экологов это примерно 93 тонны рыбы.
При этом погибшая рыба — это сельдь, других видов не было обнаружено. Для экспертизы некоторые части погибшей рыбы были отправлены на анализ в Москву, пишет «Рамблер-новости».
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