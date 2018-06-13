Возгорание мусора на площади 450 кв. м произошло на складе на юго-востоке Москвы 

В столичном районе Выхино-Жулебино на складе произошло возгорание мусора на площади 450 кв. м, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«13 июня 2018 г. в 02:18 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Сормовский проезд, д. 16, стр. 1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 кв. м происходило возгорание мусора. Принятыми мерами в 02:44 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.