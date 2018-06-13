Возгорание мусора на площади 450 кв. м произошло на складе на юго-востоке Москвы

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

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