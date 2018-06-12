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Япония — Парагвай — 4:2 (обзор)
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Япония — Парагвай — 4:2 (обзор)
Soccer News
2 часа назад
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Фото:
Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между
Японией
и
Парагваем
— 4:2.
Видео: Япония — Парагвай — 4:2.
Не пропустите: Дубль Инуи принес Японии победу над Парагваем. | http://soccernews.ru
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