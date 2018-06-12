Почти 20 человек тушили крышу складского помещения в Южно‐Сахалинске

Пожар вспыхнул на крыше здания на проспекте Мира в Южно-Сахалинске 12 июня. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарной службы города сегодня утром. Предполагается, что огонь вспыхнул в производственном помещении на территории бывшего завода.

На место происшествия отправились почти 20 пожарных и четыре единицы техники. В момент прибытия спасателей горела крыша здания. Наблюдалось сильное задымление. Огонь удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет.