Почти 20 человек тушили крышу складского помещения в Южно‐Сахалинске 

Пожар вспыхнул на крыше здания на проспекте Мира в Южно-Сахалинске 12 июня. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарной службы города сегодня утром. Предполагается, что огонь вспыхнул в производственном помещении на территории бывшего завода.
На место происшествия отправились почти 20 пожарных и четыре единицы техники. В момент прибытия спасателей горела крыша здания. Наблюдалось сильное задымление. Огонь удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар произошел в частном доме в селе Вторая Падь Корсаковского городского округа Сахалинской области. Восемь человек и две единицы техники полностью ликвидировали огонь спустя 50 минут. В результате инцидента никто не пострадал.